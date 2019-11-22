عماد متعب يهاجم الجبلاية.. ويؤكد: الزمالك المستفيد الأول من توقف الدوري

علق عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصرن على فترة توقف الدوري العام، بسبب بطولة امم أفريقيا للناشئين والتي تحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر الجاري وحتي 23 من الشهر نفسه.





وصرح عماد متعب عبر فضائية أون سبورت، أن فترة توقف الدورى لم تكن فى مصلحة المارد الأحمر، الذى كان يسير بطريقة جيدة مع السويسرى فايلر المدير الفنى للأحمر بعكس الزمالك الذى استفاد من فترة التوقف، بشكل كبير لإستعادة التوازن داخل الفريق الأبيض.





وواصل نجم الأهلي السابق حديثه :" نادي الزمالك كان واضح عليه بعض الهزة فى مستواه الفني، والثقة بالنفس، فى بداية الدورى مع ميتشو بعكس الأهلى الذى حقق انطلاقة قوية مع السويسري فايلر ".





وأكمل متعب تصريحاته: أتمني عودة الدورى قوياً بعد فترة التوقف التي حدثت، بجدول ثابت ومواعيد محددة دون استثناءات حتى لا ندخل فى "دوامة" المشاكل، وهو دور اتحاد الكرة، ونتمني أن لا يحدث ما حدث مجدداً من أخطاء رغم وعودهم القوية.



