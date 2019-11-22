عاجل.. إصابة 2 وفقدان 3 آخرين في سقوط "تروسيكل" في ترعة المنصورية

انقلب "تروسيكل" في ترعة المنصورية، قبل قليل، ما أسفر عن سقوط 5 أشخاص في المياه، تم انتشال اثنين منهم، وفُقد ثلاثة آخرين.





من جانبها، تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية جهودها للبحث عن الشباب المفقودين الثلاثة، الذين مازالوا في المياه، بينما تم نقل الذين تم انتشالهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي للعلاج.





وكشف شهود عيان، أن الذين تم إنقاذهما هما: محمد المتولى يوسف خليل، 40 سنة، مقيم بمنية سندوب، وعبدالحميد أحمد توفيق، 22 سنة، مقيم بمنية سندوب، ويعانيان من بعض الإصابات، بينما فُقد كل من: أحمد حسن، عمرو الباز، والسيد عطية.