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عاجل.. الموت يفجع فيفي عبده

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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توفيت شقيقة النجمة فيفي عبده، مساء اليوم داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهي الأخت الأكبر لفيفي عبده.

والمقرر أن تقام صلاة جنازة شقيقة الفنانة فيفي عبده، غدا بعد صلاة النجمة فيفي عبده، من مسجد السيدة نفيسة.

آخر أعمالها
ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة حورية فرغلى، الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.

تدور أحداثه حول عالم الغجر وحياتهم وطقوسهم، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حورية فرغلي، ونور فخري، وميار الغيطي، وأحمد كرارة، وحازم سمير، المسلسل من تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.


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الكلمات المفتاحية

وفاة فيفي عبده راقصة الموت

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