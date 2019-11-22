مفاجأة.. عملاق إيطاليا يبدأ إجراءات ضم إبراهيموفيتش

ينوي مسؤولو نادي إي إس ميلان الإيطالي، الدخول في مفاوضات مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق السابق، من أجل إعادته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى الفريق الإيطالي، لتدعيم صفوفه من أجل العودة لسابق عهده وتحقيق البطولات، بعد فترة غياب طويلة عن منصات التتويج سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.





وأفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن بدأ فتح خطوط اتصال بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال اللاعب، للوصول إلى نقطة اتفاق تعيد زلاتان لأجواء سان سيرو مرة أخرى.





وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية" إن ميلان بدأ التفاوض مع مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي، لمعرفة المتطلبات المطلوبة للتعاقد مع اللاعب الأكثر جدلًا بالملاعب.





ولعب إبراهيموفيتش، ضمن صفوف إي إس ميلان الإيطالي، لمدة عامين بين عامي 2010، و 2012، وسجل 42 هدفا خلال 61 مباراة لعبها، مساهمًا في حصد أخر لقب للفريق بالدوري الإيطالي موسم 2010- 2011.





وأعلن إبراهيموفيتش، رحيله عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعدما قضى موسمين هناك، سجل خلالهما 56 هدفًا في 52 مباراة منذ إنضمامه لجالاكسي في مارس 2018.





وأطلق زلاتان، تصريح ناري عقب رحيله عن لوس أنجلوس، قائلًا، "الآن يرحل إبراهيموفيتش عن جالاكسي، وعلى الجماهير الأميركية العودة لمشاهدة مباريات البيسبول".



