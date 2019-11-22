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بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أشعلت الفنانة منة فضالي، السوشيال ميديا بعد نشرها صور لها وهي تحمل شبلي أسد، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وظهرت منة فضالي، بلوك جديد في الصور وهي ترتدي فستان وردي وتوقع البعض من الجمهور بأنها نشرت الصور مع الأسد كواليس عمل جديد لها.

تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"
أعلنت عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، حيث نشرت صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت منة على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".

مشاركتها في فيلم "ماكو"
يُشار أن منة فضالي تشارك حاليًا في فيلم "ماكو"، والفيلم تدرو أحداثه تحت مياه البحر الأحمر في إطار من الغموض والخيال العلمي، ويشارك في بطولته منة فضالي، عمرو وهبة، خالد أنور، ناهد السباعي،سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد.


بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
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الكلمات المفتاحية

منة فضالي فنانة شهيرة السوشيال ميدي

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