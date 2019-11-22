بصورها مع الأسد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"

أعلنت عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، حيث نشرت صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت منة على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".



مشاركتها في فيلم "ماكو"

يُشار أن منة فضالي تشارك حاليًا في فيلم "ماكو"، والفيلم تدرو أحداثه تحت مياه البحر الأحمر في إطار من الغموض والخيال العلمي، ويشارك في بطولته منة فضالي، عمرو وهبة، خالد أنور، ناهد السباعي،سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد.