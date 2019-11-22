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خبير طاقة: طفرة في الصناعة والاقتصاد خلال الفترة المقبلة (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
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الدكتورة أنهار حجازي
الدكتورة أنهار حجازي
جرجس ميلاد
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قالت الدكتورة أنهار حجازي، خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة، وعضو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقا، إن المرفق استطاع القضاء على "انقطاع الكهرباء" وحقق طفرة كبيرة في الانجازات المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأضافت "حجازي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك عدة عوامل ساهمت في استقرار خدمة الكهرباء، أولا زيادة القدرات المركبة، مشيرة إلى أنه في 2014 مصر كانت تنتج 24 ألف ميجا وات، بينما تنتج حاليا أكثر من 50 ألف ميجا وات.

وأشارت خبير الطاقة، إلى أن مصر حققت هذه الطفرة عن طريق إنشاء المحطات الجديدة وتطوير المحطات القديمة، واستكمال المشاريع التى كانت متوقفة، بالإضافة إلى حدوث طفرة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، موضحة انها تجاوزت 5700 ميجا وات.

وأكدت أن الطفرة في قطاع الطاقة بشكل عام، سيتبعه طفرة في الصناعة والاستثتمارات وستزيد من قوة الاقتصاد بشكل عام.
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الكلمات المفتاحية

قوة الاقتصاد المصري الكهرباء الطاقة

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