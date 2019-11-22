Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قناة مفتوحة" عبر التلفزيون المصري تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم مجانا.. تعرف عليها الآن

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
Advertisements
منتخب مصر
منتخب مصر
السيد علي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والافريقية، مواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره كوت ديفوار، على استاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لمنافسات الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتم بث أحداث اللقاء، عبر فضائية "تايم سبورت" عبر بثها الأرضي، بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويمكن مشاهدة قناة "تايم سبورت" من خلال تردد القناة الثانية الأرضية، وضبط التردد الأرضي على UHF 32.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار: 

محمد صبحي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام اللاعب كريم العراقي في خط الدفاع.

خط الوسط الدفاعي : أكرم توفيق وأحمد رمضان الشهير ببكهام.

ثلاثي الوسط الهجومي: رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد رأس حربة.

وكان قد نجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

 وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر وكوت ديفوار اليوم مباراة مصر وكوت ديفوار كوت ديفوار اليوم كرة القدم المصري المنتخب الاوليمبى

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ 17 دقيقة

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية بين الأهلي وإنبي في يناير المقبل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 10 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ ساعة و نصف

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بلس ExTra .. رابط مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة اون لاين Yalla Shoot ماتش كوت ديفوار can 2019 match

يلا شوت ONLINE مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة لايف (جول محرز) بدون تقطيع BEIN المفتوحه

رابط KOORAGOAL مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot يوتيوب مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار OSTORA LIVE7HD

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

11:25 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status