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مباريات قوية لأندية أسيوط والمنيا في دوري القسم الثالث

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق في الثانية والنصف، من عصر السبت، منافسات الأسبوع السابع لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق نادي ملوي، فريق أسمنت أسيوط، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفى المباراه الخامسة يلتقي فريق الوليدية، ضيفه فريق ابوتيج، في المباراه التي سيشهدها ملعب الوليدية.

وتقام المباراه السادسة، يوم الأحد بين فريق مركز شباب القيس ضيفه فريق القوصية؟

مباريات الجولة السابعة

- ناصر الفكرية × مركز شباب الخارجة
- مركز شباب سمالوط × مركز شباب ناصر ملوي
- الهنداو × بني مزار
- نادي ملوي × أسمنت أسيوط
- الوليدية × ابوتيج
- مركز شباب القيس × نادي القوصية

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مركز شباب ناصر ملوي 12 نقاط
2- أسمنت أسيوط 9 نقاط
3- ابوتيج 9 نقاط
4- نادي ملوي 9 نقاط
5- مركز شباب القيس 9 نقاط
6- ناصر الفكرية 8 نقاط
7- القوصية 8 نقاط
8- الوليدية 7نقاط
9- مركز شباب سمالوط 7 نقاط
10- بني مزار 7 نقاط
11- الهنداو 6 نقاط
12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط
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