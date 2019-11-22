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أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها صورة ساخرة من إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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شاركت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، جمهورها صورة ساخرة من إطلالتها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي انتشرت عبر نوافذ السوشيال ميديا وتداولها الرواد، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت في الصورة الساخرة وهي واقفة ولديها تعبير وجه استنكاري، ومن الواضح أن هذه الصورة التقطت لها علي غفلة ودون تركيزها، وبجانب صورتها من المهرجان صورة لطفلة صغيرة بنفس تعابير الوجه.

وعلقت أبو اليزيد، على الصورة قائلة: "الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها"، فيما تجاوب معها الجمهور بشكل إيجابي وكوميدي أيضًا.

وعلق الفنان أحمد السعدني على الصورة وكتب لها "أنتي قمر"، كما علق الفنان الكوميدي محمد أنور وكتب رموز تعبيرية تعبر عن الضحك.

استعراض غنائي أسماء أبو اليزيد
شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد مساء أمس الأول الموافق يوم الأربعاء العشرين من نوفمبر، باستعراض غنائي من غنائها، وتميزت في تقديمه، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تعد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء لروح الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان، حيث حملت هذه الدور اسمه.

يقوم كل من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

الدورة الـ41 من المهرجان
وتتميز الدورة الـ41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.


أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها صورة ساخرة من إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)
أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها صورة ساخرة من إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)
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