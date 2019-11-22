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غادة والي "وزيرة الغلابة" في الأمم المتحدة (بروفايل)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:50 ص
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غادة والي
غادة والي
آيات عامر
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غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أو "وزيرة الغلابة" كما يطلق عليها البعض، ولدت في مصر عام 1966، وحصلت على بكالوريوس جامعة كولورادو بالولايات المتحدة 1987 في العلوم الإنسانية ماجستير في العلوم الانسانية 1990 جامعة كولورادو في الولايات المتحدة دبلوم في إدارة التنمية الدولية في الجامعة الأمريكية 1993، ودبلوم في التمويل متناهي الصغر جامعة كولورادو، بولدر 1996.


مناصب قبل الوزارة

وتولت غادة فتحي والي منصب وزير التضامن الاجتماعي منذ 1 مارس 2014، وبهذه الصفة فهي تشغل المناصب الأتية: رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعــي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة الإدمان، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـــي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمــر المصـري،عضو مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة.


برامج ومشروعات اجتماعية

وعملت والي على عدة ملفات أهمها: "برنامج أطفال الشوارع "أطفال بلا مأوي"، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، وإتاحة قروض مستورة لمساعدة السيدات لإنشاء مشروعات صغيرة، كما نجحت في الإنتهاء من قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية له، والذي ضمن حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على قانون تعديلات الضمان تمهيدًا لدمج مستحقي معاشات تكافل وكرامة مع الضمان ليكونوا تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة.


محاربة الفقر

وحاربت الوزيرة جميع أشكال الفقر، مقدمة الدعم للمواطن البسيط والفئات المهمشة متمثلة في مشروعات "تكافل وكرامة" ساعية إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة.


حقيبة الوزارة

وكلفها إبراهيم محلب، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في وزارته الأولى واستمرت في منصبها في وزارته الثانية ووزارة شريف إسماعيل ووزارة مصطفى مدبولي، وذلك بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وأدت اليمين الدستورية في حكومة شريف إسماعيل.


وبدأت عملها في مجال التنمية منذ سبعة عشر عامًا عملت فيها عن قرب مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة. 


وشغلت عددًا من المناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة عام 2004، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية.


إلى الأمم المتحدة

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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الكلمات المفتاحية

منصب غادة والي بالأمم المتحدة غادة والي الأمم المتحدة

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