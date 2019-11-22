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عاجل شاهد.. اللقطات الأولى من حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:13 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أشعل الهضبة عمرو دياب، حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، الذي حضر به العديد من النجوم، حيث قدم أغنية "برج الحوت" وغيرها من الأغاني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، من حفل مهرجان القاهرة السينمائي، وسط عدد كبير من الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت بدأت مساء أمس أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، والذي شهد العديد من الموقف الظريفة من النجوم.

كما قامت الفنانة دينا الشربيني، بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس، وتميزت بهدوئها وجمال طلتها أثناء التقديم، بمشارك النجمين خالد الصاوي.


عاجل شاهد.. اللقطات الأولى من حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عاجل شاهد.. اللقطات الأولى من حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عاجل شاهد.. اللقطات الأولى من حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
عاجل شاهد.. اللقطات الأولى من حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان عمرو دياب حفل القاهرة السينمائي

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