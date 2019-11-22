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عاجل.. ضبط هارب ينتمي للجماعة الإسلامية بالمنيا مطلوب في ١٤٢ قضية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط محكوم عليه هارب، ينتمي للجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا، (تاجر ملابس – مقيم بالمنيا وله محل إقامة بالقاهرة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (142) قضية (شيكات بدون رصيد – إيصالات أمانة) بلغ إجمالى أحكام مدة الحبس فيها (119) سنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية معه.

الجدير بالذكر، أن المتهم سبق ضبطه عدة مرات خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2000، وعقب الإفراج عنه، ابتعد عن مخالطة عناصر الجماعة. 

وأشارت المعلومات إلى تورطه فى العديد من المعاملات المالية، سعيًا للكسب السريع مما أدى إلى تراكم الديون عليه.
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الكلمات المفتاحية

هارب محافظة المنيا القبض على الجماعة الإسلامية

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