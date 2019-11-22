مواجهات مرتبقة للصيد وبشتيل والمعادي والدخان وأكتوبر بالقسم الثالت

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، ستة مباريات هامة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاثة عشر نقطة.



بينما يستضيف العياط متذيل المجموعة برصيد نقطتين فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد ثلاثة عشر نقطة.



فيما يخرج الدخان صاحب الوصافة برصيد ثلاثة عشر نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز العاشر برصيد ست نقاط.



ويلعب الصف صاحب المركز التاسع برصيد سبع نقاط مع نظيره فريق البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.



ويخرج الإتصالات المتصدر برصيد خمسة عشر نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط.



ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد عشر نقاط فريق أكتوبر صاحب المركز السابع برصيد ثماني نقاط.



بينما تأجيل لقاء القومي وجينيس لتقام المباراة يوم الإثنين المقبل بسبب مشاركة القومي بمسابقة كأس مصر.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الاتصالات 15 نقطة

2- الدخان 13 نقطة

3- جولدي 13 نقطة

4- حلوان العام 12 نقطة

5- أبو النمرس 10 نقاط

6- القومي 10 نقاط

7- أكتوبر 8 نقاط

8- جينيس 7 نقاط

9- الصف 7 نقاط

10- بشتيل 6 نقاط

11- الصيد 5 نقاط

12- المعادي 5 نقاط

13- البدرشين 3 نقاط

14- العياط نقطتين

