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بعد تقديمها لحفل افتتاح "القاهرة السينمائي".. محطات هامة في حياة دينا الشربيني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:48 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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شاركت الفنانة دينا الشربيني، في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تميزت خلال التقديم بالحضور والطلة المميزة والكاريزما الخاصة بها، وبذلك فهي تعود لمهنتها الأولي كمقدمة برنامج.

وظهرت كالفراشة البيضاء على المسرح في إطلالة أثنى عليها الجميع سواء من حيث تمكنها وظهورها الأنيق.

وبعد نجاحها المبهر في التقديم يرصد "الفجر الفني" محطات في هامة في حياتها ومشوارها الفني..

بداية مشوارها المهني
شاركت الفنانة دينا الشربيني، في بدايتها الفنية وبداية مشوارها المهني كمذيعة ببرنامج "عز الشباب" المذاع على قناة روتانا مصرية، جاءت هذه المشاركة في عام "2011".

كما شاركت في تقديم البرنامج الشبابي "شبابيك" المذاع عبر قناة دريم، ذلك في عام "2006".

تميزت خلال تقديمها للبرنامج بمرونة أدائها عبر الشاشة كمذيعة، وحضورها القوي، وجرأتها في الحديث، ومناقشتها للمواضيع المختلفة بسلاسة وتلقائية، مما جعلها مذيعة قريبة لقلب كل مشاهد.

مسلسل "المواطن x"
جاءت أولى مشاركتها في الدراما المصرية من خلال المسلسل الدرامي "المواطن x"، وتم عرضه في شهر رمضان عام "2011"، وحققت نجاحاً كبيراً فيه وقدمت دور فتاة محجبة.

شارك في بطولة المسلسل يوسف الشريف، إياد نصار، شيري عادل، أروى جودة، محمود عبدالمغني، نبيل عيسي ،أمير كرارة، عمرو يوسف.

علاقتها بالفنان عمرو دياب
نشأت علاقة حب بين النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني، ولاحقتها العديد من الشائعات، والتقطت لهما صوراً كثيرة أثناء تواجدهم خارج مصر.

بعد ذلك وأصبحا يظهران معاً في كل مكان وبشكل رسمي، لكنهما لم يعلنا حتى الآن طبيعة هذه العلاقة، ونشر الفنان عمرو دياب منذ شهرين صورة تجمعه مع دينا الشربيني عبر صفحته الرسمية علي موقع "إنستجرام".

غنى لها الفنان عمرو دياب العديد من الأغنيات الرومانسية التي وجهها للفنانة دينا الشربيني منهم أغنيات "برج الحوت، تحيرك، قدام مرايتها"، كما ظهرت معه دينا الشربيني في حفلاته، وصعدت على بعد دعوتها لها وأثناء غنائه أغنية برج الحوت.

مسلسل "زي الشمس"
كانت البطولة المطلقة الثانية للفنانة دينا الشربيني من خلال مسلسل "زي الشمس" بعد تقديمها لمسلسل مليكة بطولة أولي، واستطاعت إثبات موهبتها بجدارة واستحقاق دور البطولة.

دارت أحداث المسلسل حول فتاة تتعرض للخيانة من خطيبها وأختها وتقرر الهجرة، و تعمل كمحامية وتستكمل دراستها في الدكتوراه بلندن، وتكتشف خبر اختفاء أختها ثم تنزل للقاهرة لتبحث عنها وتكتشف أنها قتلت، غ ك فتبدأ في البحث عن القاتل.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، ريهام عبدالغفور، جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد مالك، من تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

تقديم حفل افتتاح  مهرجان القاهرة السينمائي
قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين، التي أقيمت فعالياتها من يوم الأربعاء الموافق العشرين من نوفمبر، حيث تم اختيار ثلاثة نجوم لتقديم حفل الافتتاح والتكريم.

كانت الفنانة واخدة من النجوم الذين تم اختيارهم لتقديم حفل الافتتاح بمشاركة النجم خالد الصاوي والنجم أحمد داوود، وتميزت بتقديمها المميز وإطلالاتها المبهجة.

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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء دينا الشربيني احمد داوود

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