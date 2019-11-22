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توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أن الأسرة الحاكمة في قطر أكبر دولة ساهمت بأموالها في الحروب على الأمة العربية، مشيرا إلى أنهم ينفقون على المخطط الذي حذر منه النبي محمد منذ 1400 عام، وهو تقسيم العرب.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن دولة قطر تشارك في خطة تدمير العرب، حيث يتم استخدامها كما استخدموا أسامة بن لادن، معتبرًا أن أمير قطر لا يزيد عن كونه عمدة قرية، واصفا عائلة تميم بن حمد بـ العائلة المغيبة.

ولفت إلى أنه بعد تحقيق مصر انتصار حرب أكتوبر أعيدت خطة السيطرة على المنطقة، حيث أصبح هدفهم استهداف الشعب المصري كونه عمود الشعب العربي.
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الكلمات المفتاحية

مصر اليوم قطر توفيق عكاشة

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