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اليوم.. الاتحاد الأوربي يعلن مسار تأهل آخر 4 فرق ليورو 2020

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
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يورو 2020
يورو 2020
محمد الصو
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يستعد عشاق كرة القدم حول مختلف أنحاء العالم، لإنطلاقة بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي ستقام في 12 دولة مختلفة لأول مرة في التاريخ.

وتأكك صعود 20 منتخبًا لنهائيات يورو 2020، فيما يتبقى 4 مقاعد شاغرة تنتظر الحسم من خلال الدور الفاصل، حتى يكتمل عقد الـ24 منتخبًا للبطولة.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإجراء قرعة اليوم الجمعة، من أجل تحديد مسار الدور الفاصل للأربع فرق الأخيرة التي ستتأهل للنهائيات.

وستحدد القرعة أي من منتخبات بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا سيلعب في المسار الثالث، والثلاثة الأخرين سيلعبون في المسار الأول.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق المُختار، إلى مدينة جلاسكو لمواجهة المنتخب الاسكتلندي، على أن يلتقي الفائز مع النرويج أو صربيا في النهائي.

فيما سيكون الفريق الثاني المُختار، على موعد للسفر إلى أيسلندا في أحد مباريات الدور قبل النهائي للمسار الأول، وسيلتقي الفائز منهما مع الفائز من المباراة التي ستجمع المنتخبين الآخرين.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في مارس، فيما تقام المباريات النهائية لكل مسار بعدها بخمسة أيام، المنتخب الذي سيلعب على ارضه سيتم تحديده من خلال القرعة التي ستقام غدا الجمعة.

وتم تحديد هوية المنتخبات التي ستشارك في المسار الثاني، حيث يلتقي منتخب البوسنة مع ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية، فيما يلعب منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب إيرلندا.

وتأكدت مباريات المسار الرابع، حيث يلعب منتخب جورجيا مع نظيره البيلاروسي، ويلتقي منتخب شمال مقدونيا مع كوسوفو.

وكان الدور الفاصل تم تحديده من الناحية النظرية من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا 2018. في المسار الرابع نجح الأمر مع كل الفائزين بمجموعات المستوى الرابع ، في دوري الأمم، ليحصلوا على فرصة فريدة من نوعها في التصفيات.

ومن المقرر أن تُقام قرعة بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، بمشاركة 24منتخبًا يوم 30 من الشهر الجاري في بوخارست برومانيا، يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات.
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