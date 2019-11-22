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مصادر: غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي حتي يناير المقبل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
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غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزيرة الدكتورة غادة والي مستمرة في منصبها حتى يناير المقبل، وهو موعد استلام مهام عملها الدولي الجديد، كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، أو التعديل الوزاري أيهما أقرب.

كما كشفت المصادر عن وجود نية لاختيار نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لشغل منصب وزيرة التضامن خلال التشكيل الوزاري الجديد، لما لها من خبرة في مجال الحماية الاجتماعية.

ورجح المصدر أيضًا وجود نية أخرى لاختيار عمرو عثمان الذي يشغل منصب مساعد وزيرة التضامن، لمنصب الوزير خلفًا لغادة والي.

ويأتي ترشيح نيفين القباج لدورها البارز في برامج الدعم النقدي ووصوله إلى أكثر من 3 ملايين مصري، فيما يأتي ترشيحات عمرو عثمان لما حققه من إنجازات في علاج الإدمان والتعاطي والذي جاء سببًا لإعلان اختيار الوزيرة غادة والي لتشغل منصب سكرتيرة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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