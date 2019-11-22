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عالم أمريكي: لا يوجد في مصر عنصرية مثل أمريكا (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:49 ص
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مارك لينر عالم المصريات الأمريكي
مارك لينر عالم المصريات الأمريكي
كساب أحمد
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قال مارك لينر، عالم المصريات الأمريكي، إن صورة العرب وباقي الجنسيات تغيرت، لدى المواطن الأمريكي الفترة الأخيرة، وهذا بسبب التكنولوجيا.

وأضاف عالم المصريات الأمريكي، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، الشي الوحيد الذي يُحيره عن المجتمع الأمريكي هو الانقسام العنصري بين البيض والسود، معقبًا: "هذا الشيء الذي يسمى بالعنصرية مش قادر أفهمه لحد دلوقتي"

وتابع أن مصر لا يوجد فيها إنقسام عنصري مثل أمريكا، لافتَا إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين المصريين، لكن لا توجد أي عنصرية، معقبًا: "العنصرية لسه موجود وقوية جدًا في أمريكا إلى الآن".
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الكلمات المفتاحية

مصر عالم أمريكي الولايات المتحدة العنصرية

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