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عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
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غادة والي
غادة والي
آيات عامر
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كشفت مصادر داخل وزارة التضامن الأجتماعي، عن المرشحين لشغل منصب وزير التضامن، خلفا للدكتورة غادة والي، المقرر أن تشغل منصبا رفيع المستوى في الأمم المتحدة.


وأوضحت المصادر إختيار نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لشغل منصب وزيرة التضامن خلال التشكيل الوزاري الجديد، لما لها من خبرة فى مجال الحماية الاجتماعية.


ورجح المصدر أيضا، ترشيح الدكتور عمرو عثمان الذي يشغل منصب مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمنصب الوزير.


ويأتي ترشيح نيفين القباج لدورها البارز فى برامج الدعم النقدي ووصوله إلى أكثر من 3 ملايين مصري، فيما يأتي ترشيحات عمرو عثمان لما حققه من انجازات فى علاج الإدمان والتعاطي والذي جاء سببا لإعلان اختيار الوزيرة غادة والي لتشغل منصب سكرتيرة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.


من جانبها رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن غادة والي المرشحين لوزارة التضامن المدير التنفيذى

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