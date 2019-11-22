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"النت مش هيقطع تاني".. "حجاب صابرين".. أبرز أخبار توك شو الخميس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كتب: كساب أحمد - رقية جمال - هدى عبدالرازق - جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الشتاء (فيديو)
مع بدء تغير الأحوال الجوية، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى على القاهرة لـ 14 درجة مئوية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء ام يبدأ بعد.

شاهد.. رد "الجندي" على سؤال: "هل يدخل غير المسلم الجنة؟"
فيما أبدى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رأيه في سؤالا يراه مفخخا و"يحتاس في الإجابة عليه"، وهو حينما يوجه له شخص سؤالا حول هل غير المسلم سيدخل الجنة أم النار؟، معقبًا: "هذا السؤال يجعلك تُصاب بحيرة بإيجاد رد لا تكتم به دينك، ولا تستفز به غيرك".

"الإسكان": نفحص عينات المياه 3 مرات قبل ضخها في شبكة
ولطمئنة المواطنين عن توفير المياه، قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنهم سيعملون على إنشاء محطات تحلية مياه على أغلب المناطق المطلة على سواحل البحار حسب الحاجة، وذلك لتوفير مياه نهر النيل لأغراض أخرى.

تعليق توفيق عكاشة على خلع صابرين للحجاب
فيما علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الضجة التي أثيرت بسبب خلع الفنانة صابرين للحجاب، قائلا: "أنتم مال أهاليكم.. ما اللي يلبس حجاب يلبس، واللي يخلعه يخلعه".

بكري: هذا الشخص مُرشح لمنصب وزير الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب (فيديو)
وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك وجهة نظر بإنشاء وزارة الإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وهناك وجهة نظر أخرى تتحدث بأن الدستور يمنع إنشاء وزارة إعلام، وهذا غير صحيح، لأن الدستور نص على إنشاء هيئات للإعلام، لكنه لم يمنع إنشاء وزارة للإعلام.

"النت مش هيقطع تاني".. وكالة الفضاء المصرية تكشف مزايا اطلاق قمر "طيبة 1"
وبشر الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، المواطنين عن استقرار سرعة الانترنت، إن قمر "طيبة1" الذي سنشهد انطلاقه غدَا، سيقدم خدمة الاتصالات والإنترنت لكل أنحاء مصر، لافتَا إلى أن المواطن حاليًا يستخدم الاتصالات والأنترنت من خلال الشبكة الأرضية، والبعض يشتكي من ضعف الشبكة، وبعض الأمكان لا يوجد فيها خدمة نهائية.
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فحص المياه طيبة1 خلع صابرين للحجاب

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