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عاجل.. مفاجأة صادمة لعشاق "الجوكر"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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بوابة الفجر
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نفى القائمون على "الجوكر"، تقديم جزء ثان منه، حيث أشار مخرج الفيلم إلى أن تقرير موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، الذي زعم اليوم الخميس، تقديم جزء ثان من "الجوكر" استند على لا شيء. 

وعلى الرغم من نفي تود فيليبس، إلا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم فيلم آخر من "الجوكر".

وأضاف "من الواضح أنه تم مناقشة تقديم أجزاء جديدة من الفيلم بعدما حقق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وهو الذي تكلف إنتاجه 60 مليون دولار، لكننا لم نجر أية محادثات جادة حول هذا الموضوع".

وأكد أنه لم تجر أي اجتماعات أو اتفاقات مع المديرين التنفيذيين في شركة الإنتاج "وارنر براذرز" بشأن فيلم "الجوكر2"، أو مع كاتب السيناريو سكوت سيلفر، أو بطل الفيلم، الممثل الأمريكي واكين فينيكس، بحسب تصريحاته لموقع "ذا بلاي ليست".

ودخل فيلم "الجوكر"، المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية التاريخ، بكونه أصبح رسميا أول فيلم "للكبار فقط" بحقق مليار دولار في الإيرادات العالمية، كما أنه أصبح أكثر فيلم "للكبار فقط" محقق لإيرادات شباك التذاكر.

ويجسد واكين فينيكس شخصية "الجوكر"، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.


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الكلمات المفتاحية

فيلم سينما الجوكر

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