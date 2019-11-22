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محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 22-11-2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر
استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تباين سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أمس، مع استفادة العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0548 جنيهًا للشراء 16.1740 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0548
|
16.1740
|
يورو
|
17.7935
|
17.9272
|
جنيه إسترليني
|
20.7909
|
20.9518
|
فرنك سويسري
|
16.1973
|
16.3192
|
100 ين ياباني
|
14.7779
|
14.8918
|
ريال سعودي
|
4.2809
|
4.3129
|
دينار كويتي
|
52.8708
|
53.2810
|
درهم اماراتي
|
4.3704
|
4.3129
|
اليوان الصيني
|
2.2837
|
2.3014
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