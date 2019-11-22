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محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 22-11-2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تباين سعر  الجنيه المصري  أمام العملات الأجنبية أمس، مع استفادة العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0548 جنيهًا للشراء 16.1740 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0548

16.1740

يورو

17.7935

17.9272

جنيه إسترليني

20.7909

20.9518

فرنك سويسري

16.1973

16.3192

100 ين ياباني

14.7779

14.8918

ريال سعودي

4.2809

4.3129

دينار كويتي

52.8708

53.2810

درهم اماراتي

4.3704

4.3129

اليوان الصيني

2.2837

2.3014


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الكلمات المفتاحية

سعر الريال السعودي سعر الجنيه الاسترليني الدينار الكويتي الدرهم الاماراتي البنك المركزي اسعار الفائدة اسعار العملات الاجنبية

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