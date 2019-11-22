محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 22-11-2019

أسعار العملات الأجنبية في مصر





استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تباين سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أمس، مع استفادة العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0548 جنيهًا للشراء 16.1740 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم ريال سعودي 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0548 16.1740 يورو 17.7935 17.9272 جنيه إسترليني 20.7909 20.9518 فرنك سويسري 16.1973 16.3192 100 ين ياباني 14.7779 14.8918 ريال سعودي 4.2809 4.3129 دينار كويتي 52.8708 53.2810 درهم اماراتي 4.3704 4.3129 اليوان الصيني 2.2837 2.3014







