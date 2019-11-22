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مانشستر سيتي ينافس الملكي على ضم نجم نابولي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن منافسة مانشستر سيتي من أجل ضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية العملاقة للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد موقع فوت ميركاتو العالمي أن ريال مدريد وضع النجم السنغالي كأحد الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز خط دفاع الملكي في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع العالمي إلى أن كويبالي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو بايرن ميونيخ ومن المتوقع أن تتسع تلك القائمة نظراً إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الداخلي داخل الفريق الجنوبي الإيطالي بعد صدام بين دي لاورنتيس والمدرب أنشيلوتي وبعض اللاعبين.

وأفاد الموقع العالمي بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول كوليبالي قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد.

وذكر الموقع العالمي أن مانشستر سيتي سيحاول استغلال حالة الاضطراب داخل النادي الإيطالي للتوقيع مع كوليبالي.

وكشف الموقع العالمي أن مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا يحتاج بشكلٍ كبير إلى تدعيمات في الخط الخلفي نظراً لإصابات جون ستونز وإيميرك لابورت ويرغب جوارديولا في القيام بتعزيزات جديدة للمنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وألمح الموقع العالمي أن كوليبالي كان أحد اللاعبين الذين تمردوا على قرار الرئيس بإدخال الفريق في معسكر مُغلق بعد التعادل مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا لذلك فإن رئيس نابولي سيكون جاهزاً لبيعه مقابل ما لا يقل عن 75 مليون يورو.

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