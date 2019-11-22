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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

توافقت التغيرات في أسعار الذهب مع توقعات بوابة الفجر حول تعاملات الأمس حيث خسرت 3 جنيهات، مع توقعات باستمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 664.51 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 759.43 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  568.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر664.51 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر759.43  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,316 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 759.43جنيه      

 47.13 $

سعر الذهب عيار 22

 696.15جنيه

 43.20 $

اسعار الذهب عيار 21

664.51جنيه       

41.24 $

اسعار الذهب عيار 18

 568.58جنيه

35.35 $

سعر الذهب عيار 14

443.00جنيه

27.49 $

سعر الذهب عيار 12

379.71جنيه

23.56 $

سعر الذهب عيار 9

284.79جنيه

17.67 $

اسعار أوقية الذهب

23,618 جنيه

1,466 $

اسعار جنيه الذهب

5,316 جنيه

329.91 $

اسعار كيلو الذهب

759,426 جنيه

47,129 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

15 نوفمبر

761.21

666.07

570.92

444.04

380.60

14 نوفمبر

763.24

667.64

572.44

445.23

381.62

13 نوفمبر

760.70

655.63

570.53

443.74

380.35

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38


أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أدني مستوي لها منذ 13 نوفمبر الماضي ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 1463.60 دولار للأوقية.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة  ليسجل 1464.50 دولار للأوقية.

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