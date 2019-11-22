أسعار الذهب اليوم الجمعة 22/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

اسعار الذهب اليوم





توافقت التغيرات في أسعار الذهب مع توقعات بوابة الفجر حول تعاملات الأمس حيث خسرت 3 جنيهات، مع توقعات باستمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.58 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 664.51 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 759.43 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 664.51 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 759.43 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,316 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 751 إلى 753 عيار 22 688 إلى 690 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 563 إلى 565 عيار 14 438 إلى 439 عيار 12 375 إلى 377 الاونصة 23.352 إلى 23.423 الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272 الكيلو 750.857 إلى 753.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 759.43جنيه 47.13 $ سعر الذهب عيار 22 696.15جنيه 43.20 $ اسعار الذهب عيار 21 664.51جنيه 41.24 $ اسعار الذهب عيار 18 568.58جنيه 35.35 $ سعر الذهب عيار 14 443.00جنيه 27.49 $ سعر الذهب عيار 12 379.71جنيه 23.56 $ سعر الذهب عيار 9 284.79جنيه 17.67 $ اسعار أوقية الذهب 23,618 جنيه 1,466 $ اسعار جنيه الذهب 5,316 جنيه 329.91 $ اسعار كيلو الذهب 759,426 جنيه 47,129 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 21 نوفمبر 759.43 664.51 569.58 443.00 379.71 20 نوفمبر 762.83 667.49 572.13 444.98 381.41 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 16 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 15 نوفمبر 761.21 666.07 570.92 444.04 380.60 14 نوفمبر 763.24 667.64 572.44 445.23 381.62 13 نوفمبر 760.70 655.63 570.53 443.74 380.35 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38







