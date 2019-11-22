أسعار الذهب اليوم الجمعة 22/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
751 إلى 753
|
عيار 22
|
688 إلى 690
|
عيار 21
|
657 إلى 659
|
عيار 18
|
563 إلى 565
|
عيار 14
|
438 إلى 439
|
عيار 12
|
375 إلى 377
|
الاونصة
|
23.352 إلى 23.423
|
الجنيه الذهب
|
5,256 إلى 5,272
|
الكيلو
|
750.857 إلى 753.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
759.43جنيه
|
47.13 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
696.15جنيه
|
43.20 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
664.51جنيه
|
41.24 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
568.58جنيه
|
35.35 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
443.00جنيه
|
27.49 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
379.71جنيه
|
23.56 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
284.79جنيه
|
17.67 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,618 جنيه
|
1,466 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,316 جنيه
|
329.91 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
759,426 جنيه
|
47,129 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
21 نوفمبر
|
759.43
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
20 نوفمبر
|
762.83
|
667.49
|
572.13
|
444.98
|
381.41
|
19 نوفمبر
|
762.53
|
667.23
|
571.90
|
444.81
|
381.26
|
18 نوفمبر
|
463.62
|
668.19
|
572.73
|
445.45
|
381.81
|
17 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
16 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
15 نوفمبر
|
761.21
|
666.07
|
570.92
|
444.04
|
380.60
|
14 نوفمبر
|
763.24
|
667.64
|
572.44
|
445.23
|
381.62
|
13 نوفمبر
|
760.70
|
655.63
|
570.53
|
443.74
|
380.35
|
12 نوفمبر
|
756.76
|
662.18
|
567.58
|
441.44
|
378.38