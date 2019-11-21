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عاجل.. صفقة تبادلية بين الأهلي وإنبي في يناير المقبل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:50 م
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالأهلي أبدى اهتمامه بأسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي المصري وإنبي وجعله على رأس المطلوبين للانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل.

وأفادت بعض التقارير بأن فتحي وقع للقلعة الحمراء قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا هذا الشهر.
وأكدت التقارير أن مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد متمسك باستمرار جلال حتى نهاية الموسم لحاجة الفريق لخدماته.

لكن حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي لا يمانع في إبرام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي ينتقل بموجبها علي لطفي حارس الأهلي البديل وأحمد الشيخ صانع الألعاب إلى إنبي.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه ستتضح معالم هذه الصفقة عقب نهاية مشوار المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة أمم إفريقيا التي ستختتم غدا بمواجهة الفراعنة لكوت ديفوار في المباراة النهائية.

وأوضحت التقارير أن يحتل إنبي المركز الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة بعد أن خاض 5 مباريات بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

وضرب منتخبنا الأولمبي موعداً نارياً مع منتخب ساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب المصري بجدارة واستحقاق عقب الفوز مساء أمس على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي من البطولة وأقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الأوليمبي نظيره ساحل العاج الأوليمبي غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي بعد أن حقق ساحل العاج الفوز هو الآخر مساء أمس على منتخب غانا بركلات الترجيح.
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