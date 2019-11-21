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عودة مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي.. اعرف موعد "ماتشات" الأهلي والزمالك وبيراميدز

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:37 م
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الأهلي والزمالك - صورة أرشيفية
الأهلي والزمالك - صورة أرشيفية
عمر أحمد
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تعود إلينا مجددًا مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي، لمشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة اولمبياد طوكيو 2020، واستغل كل فرق الدوري المصري فترة التوقف حسب البرنامج التأهيلي الخاص به.

استعدادات الأهلي قبل عودة مباريات الدوري

استغل الاهلي فترة التوقف الدولي قبل عودة مباريات الدوري المصري، فقام رينيه فايلر بالإطمئنان على المصابين واقام معسكر للفريق للإعداد واستكمال الدوري. 

ويفتتح الاهلي مشواره بعد عودة عودة مباريات الدوري المصري، يوم 25 نوفمبر 2019 امام فريق الجونة الذي يمتلك في رصيده 3 نقاط في أربع مباريات، بينما لعب الاهلي 3 مباريات وفاز بهم كلهم ليمتلك 9 نقاط. 

استعداد الزمالك قبل عودة مباريات الدوري

لم تمر فترة التوقف بسلام على نادي الزمالك بعد خسارته وديه أمام الجونة، فكثف ميتشو التدريبات والتأهيل للاعبين حتي يصبح بينهم تناغم أكثر لسهولة اللعب بينهم.

ويلتقي الزمالك فريق انبي يوم 25 نوفمبر 2019، ولعب الزمالك 4 مبارايات فاز في ثلاثة وتعادل في واحدة ليمتلك 9 نقاط، بينما لعب فريق انبي 5 مباريات خسر في 4 وتعادل في واحدة ليمتلك نقطة واحدة من أصل 5 مباريات.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي، حيث وضع اتحاد الكرة المصري جدول المؤجلات، وهذا ما نستعرضه معكم، فيما يلي:
عودة مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي.. اعرف موعد "ماتشات" الأهلي والزمالك وبيراميدز
عودة مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي.. اعرف موعد "ماتشات" الأهلي والزمالك وبيراميدز
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