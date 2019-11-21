بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة بنى سويف، وعلى الفور تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، نتج عنه إصابة 8 أشخاص.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ6 سيارات إسعاف، نقلت المصابين الثمانية، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: محمود سيد حمدان، 19سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحمادة حسن نصر، 46 سنة، مصابًا بجرح قطعى بفروه الرأس 15 سنتيمتر، وحسن أحمد عبد الحليم، 50 سنة، وأحمد بكري حمدان، 18 سنة، وأحمد عبد الراضي عبد الله، 32 سنة، ومحمد خضر، 13 سنة، ومصطفى عيد درويش، 35 سنة، ومحمد جمعه كامل، 19 سنة.



وتبين أن جميع المصابين مقيمون بمحافظه أسيوط، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

