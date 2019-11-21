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عبد الغني: القانون المصري سبب إلغاء عقد الكاف مع شركة أجادير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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عبدالغني
عبدالغني
ريهام عبد المحسن
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صرح مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق بأن الاتحاد الأفريقي والمعروف بالكاف ألغى عقده مع شركة اجادير لأنه يقع على أراضي مصرية ويخضع للقانون المصري.

وقال عبد الغني في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"محمد صلاح أحرز هدفين في كأس العالم 2018 ولكنه لم يتمكن من حصد أي نقاط بعكس هدفي في كأس العالم 1990".

وأضاف :"قرارات الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي تواكب قرارات الاتحاد الأوروبي".
وتابع :"إقامة نهائي أفريقيا من مباراة واحدة قرار صحيح وإيجابي ويقلل من المشاكل التي كانت تحدث بسبب إقامته على مبارتين".

وأردف قائلا :"سمعت أن الاتحاد الأفريقي ألغى عقده مع شركة لاجادير لأن بنود التعاقد لا تتفق مع القانون المصري والاتحاد الأفريقي يقع على أرض مصرية ويتبع القانون المصري".

واستطرد قائلا :"من يشيد بشوقي غريب حاليًا هو من وجه له الانتقادات عندنا تولى مسئولية المنتخب الأولمبي".

وواصل :"المنتخب الأوليمبي يمتلك روحا قتالية وغريب أجاد استخدام اللاعبين في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وتابع حديثه قائلا :"جيل اللاعبين هم من يستطيعون إبراز أنفسهم وإظهار اسم المدير الفني".

وأضاف :"العيب لم يكن في اجيري .. العيب كان في مجموعة اللاعبين الموجودة معه".
وأردف قائلا :"حسام البدري مطالب بزرع الروح القتالية بين اللاعبين قبل الاهتمام بالأمور الفنية".

واستطرد قائلا :"مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤقت وكل ما يفعله تنفيذ أجندة الاتحاد الدولي ولم احسم قراري بشأن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"ارشح كلا من محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه للإنضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020".
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