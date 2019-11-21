الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الملاك ميخائيل بالإسكندرية

ترأس مساء الخميس، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الملاك ميخائيل، وذلك بكنيسة سان ميشيل بالعطارين بالإسكندرية.



يأتي الاحتفال في إطار زيارة نيافته الرعوية إلي الإسكندرية والتي بدأت منذ أمس الأربعاء، وشارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية الأب حنا شاكر الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والقمص لويس نصحي الوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب بيشوي عبد المسيح راعي كنيسة سانت تريزا بسيدي بشر، والأب بولس عطية، والأب يوحنا جورج، والشماس الإكليريكي يوحنا عادل.



وألقي الأنبا باخوم كلمة العظة والتي بدأها بتقديم التهنئة لشعب الرعية بعيد الملاك ميخائيل شفيع الكنيسة، وعبر عن سعادته بتواجده وسط الرعية، كما شكر نيافته الأب حنا علي مجهوده في الكنيسة.



واختتم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب صلاة القداس أقيمت مسرحية صغيرة تتمحور حول الملاك ميخائيل الذي هزم الشيطان.