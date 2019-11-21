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سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في كوباني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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مظلوم عبدي
مظلوم عبدي
وكالات
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وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، اليوم الخميس، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا.



وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تغريدة على تويتر: "بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة ضد عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، تدعي وزارة الدفاع التركية أنهم قتلوا 7 إرهابيين".


وطلب قائد قسد الأطراف الضامنة، روسيا والولايات المتحدة، بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية، كما أورد موقع "روسيا اليوم".
ودعا مظلوم عبدي إلى تحقيق علني لوقف الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية تصفية 7 من الوحدات الكردية في ريف عين العرب، في عملية لطائرات تركية دون طيار.


وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أفادت أمس الأربعاء، بقصف الطيران التركي الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال، بعد استهداف سيارتهم بصاروخ.
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الكلمات المفتاحية

كوباني قوات سوريا الديمقراطية جرائم حرب تركيا اتهام

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