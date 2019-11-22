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رئيس هيئة الاستشعار عن بعد يزف نبأ سار للمصريين عن الانترنت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
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الانترنت
الانترنت
كساب أحمد
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قال الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد سابقًا، إن قمر "طيبة"1" الذي ستطلقه مصر غدًا، خاص بالاتصالات ويختلف عن "النايل سات" المخصص للبث الإذاعي، ويختلف عن أقمار مراقبة الأرض التي تصور الأرض لمعرفة التلوث والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "طيبة1" وزنه 5.6 طن، وحجمه كبير جدًا، ويمثل بنية موازية لشبكة الاتصالات الموجودة على الأرض، لافتَا إلى أن الجيل الخامس من الموبيل عمود الفقري الأقمار الصناعية، وفي حال عدم وجود "طيبة1"، كانت مصر ستعتمد على أقمار صناعية أخرى، لدعم شبكة الجيل الخامس، وهذا الأمر لم يكن جيد.

وأشار إلى أنه إذا حدث خلل في خدمة الاتصالات أو الأنترنت في أي شبكة سواء الفضائية أو الأرضية، فسيتم الانتقال على الفور إلى الشبكة الأخرى، دون أن يشعر المواطن، مضيفًا أن خدمة الانترنت والاتصالات بعد اطلاق هذا القمر ستكون متاحة بنسبة 100% طوال الوقت، معقبًا: "مش هينفع الخدمة تكون متاحة 99% في ظل تطبيق الشمول المالي، مش هينفع الدينا تقف بين البنوك، هذا الأمر غير مسموح".
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الكلمات المفتاحية

طيبة1 الانترنت الاستشعار عن بعد

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