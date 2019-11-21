البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات بقيادة "بروكتل أند جامبل"





واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة سهمي بروكتر أند جامبل وبوينج بهبوطهم بنحو 1 %.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 27766.2 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3103.5 نقطة.





وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 8506.2 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.001.