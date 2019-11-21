Advertisements
Advertisements
Advertisements

تليفونات بنى سويف يستضيف النصر بكأس مصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف نظيره النصر، في الثانية إلا ربع من عصر اليوم، وذلك فى إطار مباريات الدور التمهيدي الأخير، ببطولة كأس مصر والمقرر إقامتها بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان يسعى للفوز بالمباراة وتقديم عرض قوى وذلك للتأهل لدور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدورى الممتاز بالبطولة خاصة وأن المباراة تقام بملعبه ووسط جمهوره بعد فوز التليفونات الاخير على حساب طهطا بدورى القسم الثانى بثلاثية نظيفة وأمام الواسطى ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح .

ويغيب عن صفوف تليفونات بنى سويف الثلاثى احمد فتحى ونانا كوامى وعبد الله هنطش ، فيما بات تأكد عودة محمد رجب " شيكو " لاعب وسط الفريق وأحمد مصطفى بندق للقائمة بالمباراة .

على الجانب الآخر يسعى سيد عيد المدير الفنى للنصر فى الفوز بالمباراة والعودة للقاهرة بالانتصار ، وتمثلت مسيرة النصر ببطولة كأس مصر هذا الموسم تحقيقه فوز برباعية نظيفة على جمهورية شبين أحرزها أحمد خليل " كالوشا " وجوده أيمن هدفين لكل منهما , فيما فاز على نظيره الزرقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 .

فيما كان الفريق القاهرة قد خاض 4 مباريات بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

وحقق فوز وحيد وتمثلت نتائج النصر فى الهزيمة أمام كوكاكولا بهدف نظيف والهزيمة امام سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام منتخب السويس بهدف نظيف ، فيما نجح فى الفوز أمام بتروجت بهدفين ابراهيم بابا فاى .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عمرو عبد الحق ، مشرف عام على الكورة وسيد عيد مديرا فنيا وعبد العاطي السيد مدربا عاما و نافع السعيد مدربا و هاشم الدسوقي مدربا لحراس المرمى ومحمد رفعت طبيب ومحمد مصطفى أخصائي علاج الطبيعي ومدحت محمد إداريا .

فيما يقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من احمد شعبان مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدرب حراس مرمى و عصام متولى وحمدى فاروق وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب .
Advertisements

أخبار تهمك

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ أقل من نصف ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين البرسا ويوفنتوس وميسي يأمر بضم هذا اللاعب ورصد مبلغ ضخم لضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يرد على مورينيو ويحسم موقفه من الانتقال إلى توتنهام

منذ 36 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

10:29 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status