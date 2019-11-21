استشاري بجامعة إمبريال: تناول السكر يساهم في نشاط الخلايا السرطانية (فيديو)

قال الدكتور هشام صالح، استشاري ومحاضر جراحة الأنف جامعة إمبريال لندن، إن هناك عدة أسباب تسبب الإصابة بمرض السرطان، ومنها التدخين، والذي يسبب سرطان الرئة والحنجرة، مشددا على ضرورة أن يتوقف المدخنين عن شرب السجائر حفاظًا على صحتهم.



وأشار "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن الإنسان يجب أن يحرص على أن يعيش حياته بشكل سليم، حيث يحرص على ممارسة الرياضة، وتناول طعام سليم.



ونوه الدكتور هشام صالح، بأن السكر يساهم في نمو خلايا السرطان بشكل أكبر، لافتًا إلى أن ما يتردد بشأن أن التوقف عن تناول السكر والنشويات يتسبب في موت خلايا السرطان مجرد نظريات، ولم تثبت عمليا.

