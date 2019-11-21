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فرق رومانية تمثل التراث والعادات والتقاليد الرومانية في مهرجان جرش بدورته الـ 35

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي  بالسفير الروماني في عمّان نيكولاي كومنيسو في مقر ادارة المهرجان.

 وتناول اللقاء بحث إمكانية المشاركة الرومانية في فعاليات مهرجان جرش في الدورة القادمة للمهرجان بدورته الـ 35 ، وخلص اللقاء على استضافة فرق فلكلورية رومانية تمثل التراث والعادات والتقاليد الرومانية  في المهرجان  بهدف إتاحة المجال لشعبي البلدين للإطلاع على ثقافة وحضارة الاخر. 

بدوره أشاد السفير الروماني في الاردن بالعلاقات الطيبة والمميزة بين البلدين مؤكدا ان هذا التعاون في الجانب الثقافي والفني يسهم في مد جسور التواصل والتعاون بين الشعبين والبلدين واكد السفير ان رومانيا  سيكون لها حضورا مميزا في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في العام 20
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الكلمات المفتاحية

المدير التنفيذى

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