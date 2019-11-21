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بريطانيا تؤكدضرورة استعادة بعض الأيتام من سوريا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، ترتيبها لاستعادة بعض الأيتام من سوريا، مؤكدة ضرورة عمل ذلك.

وكانت بريطانيا مترددة في السماح للبالغين الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا بالعودة إلى ديارهم لكن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن لندن تعمل مع وكالات الإغاثة لإعادة بعض الأطفال المتبقين هناك.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "ما كان ينبغي أن يتعرض هؤلاء اليتامى الأبرياء لأهوال الحرب أبدا".

وأضاف: "قمنا بتسهيل عودتهم إلى بلدهم لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية".


وكان وزير الخارجية دومينيك راب ألمح إلى حدوث تغيير في سياسة بلاده تجاه دواعشها عندما قال أثناء مناقشة عاجلة للأزمة السورية: "إننا نبحث إمكانية منح الأيتام والقاصرين غير المصحوبين الذين يحملون جنسية المملكة المتحدة ممرا آمنا للعودة إلى لندن".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة لا ترغب في عودة عناصر داعش السابقين وأنصارهم إلى المملكة المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

سوريا داعش بريطانيا الايتام استعادة

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