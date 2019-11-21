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نور فخري تلفت الأنظار باطلالة جديدة في "القاهرة السينمائي" (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:04 م
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نور فخري
نور فخري
كريم هاشم
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حرصت الفنانة نور فخري على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس "الاربعاء"،

وظهرت باطلالة جديدة لفتت اليها الانظار، حيث ظعرت بفستان ذهبي، وتركت شعرها مسندلًا على كتفيها مما أظهر جمالها.
تستعد الفنانة نور فخري، لمسلسلين بعد "أتنين في زكيبة"، وتشارك في مسلسلين ضمن السباق الرمضاني المقبل ، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيلهما في وقت لاحق ، وكانت نور قد انتهت من تصوير دورها في مسلسل "اتنين في الصندوق" ، تأليف لؤى السيد واخراج محمد مصطفى ، وبطولة اس اس وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وصلاح عبدالله ونهى عابدين وانتصار ، كما يعرض لها قريبا فيلم "خللى بالك من اللى جاى" حيث شاركت البطولة مع رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبدالله وسارة سلامة من اخراج عادل الاعصر .
نور فخري تلفت الأنظار باطلالة جديدة في "القاهرة السينمائي" (صور)
نور فخري تلفت الأنظار باطلالة جديدة في "القاهرة السينمائي" (صور)
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نور فخري مهرجان القاهرة السينماءي سينماء

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