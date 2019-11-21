نور فخري تلفت الأنظار باطلالة جديدة في "القاهرة السينمائي" (صور)

حرصت الفنانة نور فخري على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس "الاربعاء"،





وظهرت باطلالة جديدة لفتت اليها الانظار، حيث ظعرت بفستان ذهبي، وتركت شعرها مسندلًا على كتفيها مما أظهر جمالها.