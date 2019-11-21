"الإسكان": نفحص عينات المياه 3 مرات قبل ضخها في شبكة



وأوضح معاون وزير الإسكان، أنهم يفحصون 3 عينات من المياه قبل ضخها على الشبكة للتأكد من سلامتها، لافتًا إلى أن أكبر محطة تحلية مياه جاري إنشائها الآن تتم بأيدي مصرية 100%، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية.



وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المناطق البعيدة عن البحار، وبها مياه جوفة سيتم استغلالها كمصدر آخر للمياه، ويتم ذلك في محافظة الوادي الجديد حيث بها 29 محطة مياه جوفية.