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تامر أمين: بطرس غالي أول واحد يقول لأمريكا "لا" (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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بطرس غالي
بطرس غالي
كساب أحمد
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قال تامر أمين، إن الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، لم يدخل مستنقعات السياسة، وكان يلعب السياسية بأخلاق الشرفاء، ولذلك هو الأمين الوحيد للأمم المتحدة الذي لم تجدد له فترة ثانية، لأنه الوحيد الذي قال "لا" للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه يسمي الأمم المتحدة بمنظمة الولايات المتحدة، لأن من يدير هذه المنظمة الدولية ويسيطر عليها، ويستضيفها هي الولايات المتحدة، لذلك هي منظمة تابعة للولايات المتحدة قولًا واحدًا وبنسبة 100%.

ولفت إلى أن كل أمناء الامم المتحدة تم مد لهم فترة ثانية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لأنهم كانوا يستجيبون لأوامر أمريكا، إلا بطرس غالي الذي تجرأ وقال "لا" لأمريكا، لذلك استخدمت أمريكا سلطانها السياسي، وعزلته من منصبه السياسي بعد انتهاء ولايته الأولى.
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الكلمات المفتاحية

توك شو تامر أمين بطرس غالي الأمم المتحدة

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