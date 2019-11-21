Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضحايا "الملف الالكترونى" .. مصادر بالتعليم تكشف أزمة جديدة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:48 م
Advertisements
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن مجموعة من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة فى مناطق متفرقة يواجهون مشكلة كبيرة مع أصحاب المدارس الخاصة بشأن "سحب الملفات".

وأشارت المصادر إلى أن أولياء الامور حينما يقومون بسحلب الملفات الخاصة بأولادهم لا يأخذون من المدرسة ما يفيد بأنه تم سحب الملف، قائلين لـ"الفجر":" حتى لو الطالب سحب ملفه الورقي من المدرسة بيكون لسه على قوة المدرسة الكترونيًا".

وإستكملت المصادر:" لو الطالب موجود على قوة المدرسة الكترونيا والمدرسة مشالتوش بيفضل مقيد وولى الأمر مجبر يدفع المصروفات حتى لو إبنه فى مدرسة أخرى".

وأشارت المصادر أن هذه الثغرة يفعلها المدارس الخاصة خاصة مع أولياء أمور الطلاب من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لأنها سيكون ناجح بقوة القانون.

وأكدت المصادر أن الوزارة استقبلت شكاوى عديدة من أولياء الامور بشأن هذا الأمر ولكن الحل الوحيد يكون فى إدارة المدرسة حيث أنها هى الوحيدة من حقها سحب ملف الطالب الكترونيًا أو شطبه إلكترونيًا من عندها أو تحويله لمدرسة أخرى عن طريق السيستم الالكتروني.

وأشارت المصادر أن الحل الوحيد فى هذا الأمر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعمل قواعد منظمة لهذا الأمر حتى لا يقع أولياء الامور فريسة لأصحاب المدارس الخاصة خاصة أنهم يقولون لأولياء الامور أنه لابد من سداد المصروفات حتى يقوموا بسحب الملف الالكترونى للطالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طلاب سداد المصروفات المدارس الخاصة التربية والتعليم أولياء أمور

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يرد على مورينيو ويحسم موقفه من الانتقال إلى توتنهام

منذ 35 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين البرسا ويوفنتوس وميسي يأمر بضم هذا اللاعب ورصد مبلغ ضخم لضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أولياء أمور مدرسة "اسباتس" الخاصة يستغيثون بعد زيادة المصروفات بنسبة 30%

بسبب رفع المصروفات.. أولياء أمور يدشنون حملة للمقاطعة: "اتركوا المدارس الخاصة لأصحابها"

مؤتمر صحفي لوزير التعليم.. وبرلمانيون: خير دليل للرد على دعاوى المشككين في جدوى النظام الجديد

أولياء أمور طلاب مدرسة "اسباتس" الخاصة ينظمون وقفة احتجاجية بعد زيادة المصروفات

أزمات تواجه الطلاب بعد مرور أسبوعين من الدراسة.. و"التعليم" تعد بالحل

"أمهات مصر" : طلاب أولي ثانوي لم يتمكنوا من أداء الامتحانات لليوم الثاني بسبب الـ"سيستم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

10:29 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status