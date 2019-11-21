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عاجل.. رمضان صبحي مطلوب في إيطاليا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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تلقى رمضان صبحي جناح الأهلي والمنتخب الوطني عرضاً من نادي فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة الحالية عقب تألقه هذا الموسم.


ونجح رمضان صبحي في الظهور بشكل جيد خلال مشاركته مع الاهلي والمنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.


ويسعي فيورنتينا للتواصل مع نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي للتفاوض بشأن انضمام اللاعب للفريق الإيطالي في الفترة القادمة.


ويأمل فيورنتينا في الحصول على موافقة اللاعب أولاً قبل التقدم بعرض رسمي لنادي هيديرسفيلد الإنجليزي لضمه عقب نهاية إعارته مع الأهلي.


ولا تعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها فيورنتينا اهتمامه برمضان صبحي حيث حاول النادي الإيطالي ضمه عندما كان لاعباً في ستوك سيتي الإنجليزي.
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