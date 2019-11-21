عاجل.. رمضان صبحي مطلوب في إيطاليا

تلقى رمضان صبحي جناح الأهلي والمنتخب الوطني عرضاً من نادي فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة الحالية عقب تألقه هذا الموسم.









ونجح رمضان صبحي في الظهور بشكل جيد خلال مشاركته مع الاهلي والمنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.









ويسعي فيورنتينا للتواصل مع نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي للتفاوض بشأن انضمام اللاعب للفريق الإيطالي في الفترة القادمة.









ويأمل فيورنتينا في الحصول على موافقة اللاعب أولاً قبل التقدم بعرض رسمي لنادي هيديرسفيلد الإنجليزي لضمه عقب نهاية إعارته مع الأهلي.



