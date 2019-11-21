Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:29 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس 21 نوفمبر عن ملعب وموعد مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الموسم الماضي ونادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا من نفس الموسم.

موعد مباراة الزمالك والترجي ومكان إقامة المباراة
وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أصدره اليوم أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ستلعب في قطر على ملعب الدوحه يوم 14 فبراير القادم من عام 2021.

موقف الزمالك من قرار الكاف
وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق لن يسافر إلى قطر ليخوض منافسة نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الترجي حتى لو وصل الأمر إلى الانسحاب من البطولة.

عقوبا تنتظر الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر الإفريقي
ويوجد ثلاث عقوبات من المتوقع أن تصدر ضد نادي الزمالك في حالو إصرار النادي على الانسحاب من كأس السوبر الإفريقي وهي كالآتي:

1- سيتم منع نادي الزمالك من المشاركة في 3 نسخ منتالية من أي بطولة إفريقية تخص الاتحاد الإفريقي.

2- كما أنه سيتم تطبيق عقوبة مالية ضخمه جدا على نادي الزمالك في حالة انسحابه بالفعل من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

3- قد لا يتم إلغاء بطولة كأس السوبر الإفريقي في حالة انسحاب الزمالك وسيتم الاستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف الكونفدرالية لمواجهة الترجي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر عقوبات الزمالك السوبر الإفريقي الزمالك ضد الترجي اليوم الزمالك ضد الترجي الترجي

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا لو كان الأهلي بطلًا لإفريقيا وأقيم السوبر الإفريقي في "قطر"؟

الليلة.. الترجي والبنزرتي في مواجهة خارج الديار على كأس السوبر التونسية

عاجل.. تعرف على منافس الزمالك في السوبر الإفريقي

عاجل.. مرتضي منصور يهدد بالانسحاب من السوبر الإفريقي (فيديو)

"الكاف" لا يرحم.. 5 ملايين دولار والاستبعاد من بطولات أفريقيا عقوبات على الزمالك في هذه الحالة

عاجل.. الزمالك في خطر بسبب السوبر الإفريقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status