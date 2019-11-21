عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس 21 نوفمبر عن ملعب وموعد مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الموسم الماضي ونادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا من نفس الموسم.





موعد مباراة الزمالك والترجي ومكان إقامة المباراة

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أصدره اليوم أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ستلعب في قطر على ملعب الدوحه يوم 14 فبراير القادم من عام 2021.





موقف الزمالك من قرار الكاف

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق لن يسافر إلى قطر ليخوض منافسة نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الترجي حتى لو وصل الأمر إلى الانسحاب من البطولة.





عقوبا تنتظر الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر الإفريقي

ويوجد ثلاث عقوبات من المتوقع أن تصدر ضد نادي الزمالك في حالو إصرار النادي على الانسحاب من كأس السوبر الإفريقي وهي كالآتي:





1- سيتم منع نادي الزمالك من المشاركة في 3 نسخ منتالية من أي بطولة إفريقية تخص الاتحاد الإفريقي.





2- كما أنه سيتم تطبيق عقوبة مالية ضخمه جدا على نادي الزمالك في حالة انسحابه بالفعل من بطولة كأس السوبر الإفريقي.





3- قد لا يتم إلغاء بطولة كأس السوبر الإفريقي في حالة انسحاب الزمالك وسيتم الاستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف الكونفدرالية لمواجهة الترجي.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.