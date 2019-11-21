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هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب؟.. الإفتاء تُجيب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، قائلا: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأضافت الدار، أن النبي صلى عليه وآله وسلم بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء توك شو أحكام الزكاة

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