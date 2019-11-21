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أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في شهرين.. و"برنت" يصعد لمستوي 64 دولار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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سجلت أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن قال تقرير صحفي أن منظمة أوبك وحلفاءها من المحتمل أن يوافقوا على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى منتصف العام المقبل.


وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 58.58 دولار للبرميل.

وقفز سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 2.5 بالمائة ليسجل 64 دولاراً للبرميل.
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