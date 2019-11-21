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بشرى سارة لمرضى حساسية الجيوب الأنفية (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام صالح، إستشاري جراحة الأنف جامعة إمبريال–لندن، إنه يعمل حاليًا على اعداد أبحاث عن الأمراض الوراثية في الرئة والأنف، لافتَا إلى أن هناك نوع من البكتريا تصيب الرئة، من الصعب أن تقضي عليها المضادات الحيوية، وهناك عالم أكتشف طريقة معينة لقتل هذه البكتريا، وسيتم تجربتها على الإنسان العام المقبل في جامعة أمبريال.

ولفت "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن آخر 5 سنوات شهدت اكتشاف طرق جديدة للقضاء على الحساسية من خلال تناول بعض الحبوب، بدلًا من تناول حقن معقدة وخلافه.

وأضاف: " نحن أمام جيل جديد من الأدوية، من الممكن القضاء على حساسة الجيوب الانفية تمامًا خلال 3 سنوات"، لافتَا إلى أن هذا العلاج أصبح متواجد في انجلترا الآن، وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتواجد في مصر.

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