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العمليات المشتركة باليمن: مليشيا الحوثي الموالية لإيران في انهيار تام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، انهيار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وذلك بعد الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال.



وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.



وشدد ابن عزيز وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة تكثيف الجهود، ومواكبة الأحداث، والتطورات وتحديث وتطوير الخطط، وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.



وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

عاصفة الحزم

وتعتبر عاصفة الحزم إعلان بداية العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، حيث جاءت العمليات بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإيقاف الحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس هادي بعد انقلاب 2014 في اليمن.

عملية إعادة الأمل

هذا وكانت قد أعلنت قيادة التحالف نهاية عملية عاصفة الحزم في 21 أبريل 2015، وبدء "عملية إعادة الأمل".
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الكلمات المفتاحية

مليشيات الحوثي ‏ انهيار العمليات المشتركة باليمن

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