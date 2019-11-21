تنزانيا تبحث نقل التجربة المصرية في تصميم وتصنيع الالكترونيات

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أتاشاستا نديتي نائب وزير الاتصالات والنقل وزارة الأشغال والنقل والاتصالات بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر وتنزانيا، الامر الذي يأتي متوافقا مع اهتمام مصر بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع جيرانها من الدول الافريقية الشقيقة في اطار المبادرة المصرية للتعاون مع الدول الافريقية الشقيقة في مجال التحول الرقمي.





يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد جمهورية تنزانيا الاتحادية إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية التي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.





تضمنت المباحثات مناقشة رغبة البلدين في دعم وتعزيز التعاون داخل القارة، وفتح آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث رغبة الجانب التنزاني في الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التصميم والتصنيع الالكتروني.





وزيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات الرقمية والاستفادة من المبادرة الرئاسية افريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، كما وجه المسئول التنزانى الدعوة للسيد الوزير لزيارة تنزانيا.





في عام 2015، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم دورة تدريبية لعدد (14) متدرب من جمهورية تنزانيا حول موضوع الأمن السيبراني وكيفية إدارة المراكز الوطنية لاستجابة طوارئ الكومبيوتر لرفع كفاءة الكوادر البشرية في تنزانيا على المستوى القومي ككل.