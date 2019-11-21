محمد رمضان لـ"سعد المجرد":"أزمة وعدت على خير"

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى المطرب سعد المجرد، وذلك من خلال حفله فى موسم الرياض.





حيث قال :"دي رسالة حب مني لجمهوري الغالي، واخويا الغالي سعد المجرد، أزمة عدت علي خير، وقريب هينورنا في مصر".



وبعدما قال هذه الكلمات بدأ في غناء اغنية "انساي"، وفور انتهائه من الأغنية طالبه محبيه بغناء أغنية "مافيا"،التي قام بغنائها معهم، وعندما انتهى من الغناء وجه كلمة أخيرة إلى محبيه، قال فيها :" انتوا اللى عملتوا الراجل ده، ربنا يخليكوا ليا، ويقدرني احافظ على النعمة العظيمة دي، وأفضل عند حسن ظنكم".



ثم وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح الحفل، وخروجه بهذا الشكل الجديد، وخاصة المخرج تامر كرم، ومصممي الأزياء والاستعراضات، ولفريق العمل.

واختتم كلامه قائلاً:" تحيا السعودية، مصر، تونس، فلسطين، والعراق وتحيا كل الدول العربية، حتى اللي زعلانين منهم شوية، أرضنا العربية واحدة باختلاف الأشخاص، وتمنى للأمير سلمان بن عبدالعزيز أن يظل مُتمتعًا بالصحة وطول العمر".



وقدم محمد رمضان في الحفل العديد من أغانيه القديمة والجديدة منها :"السلطان"،"ماني"، "زلزال"، "بابا"، "نمبر وان"، "فيرس"، "قلب الأسد"، "الملك".





فاعليات موسم الرياض الترفيهي



وفي سياق مختلف،بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم:عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .