Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان لـ"سعد المجرد":"أزمة وعدت على خير"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى المطرب سعد المجرد، وذلك من خلال حفله فى موسم الرياض.


حيث قال :"دي رسالة حب مني لجمهوري الغالي، واخويا الغالي سعد المجرد، أزمة عدت علي خير، وقريب هينورنا في مصر".

وبعدما قال هذه الكلمات بدأ في غناء اغنية "انساي"، وفور انتهائه من الأغنية طالبه محبيه بغناء أغنية "مافيا"،التي قام بغنائها معهم، وعندما انتهى من الغناء وجه كلمة أخيرة إلى محبيه، قال فيها :" انتوا اللى عملتوا الراجل ده، ربنا يخليكوا ليا، ويقدرني احافظ على النعمة العظيمة دي، وأفضل عند حسن ظنكم".

ثم وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح الحفل، وخروجه بهذا الشكل الجديد، وخاصة المخرج تامر كرم، ومصممي الأزياء والاستعراضات، ولفريق العمل.
واختتم كلامه قائلاً:" تحيا السعودية، مصر، تونس، فلسطين، والعراق وتحيا كل الدول العربية، حتى اللي زعلانين منهم شوية، أرضنا العربية واحدة باختلاف الأشخاص، وتمنى للأمير سلمان بن عبدالعزيز أن يظل مُتمتعًا بالصحة وطول العمر".

وقدم محمد رمضان في الحفل العديد من أغانيه القديمة والجديدة منها :"السلطان"،"ماني"، "زلزال"، "بابا"، "نمبر وان"، "فيرس"، "قلب الأسد"، "الملك".


فاعليات موسم الرياض الترفيهي

وفي سياق مختلف،بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم:عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status