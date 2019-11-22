سر غريب وراء تسمية القرش الحوت بـاسم "بهلول".. تعرف عليه

*سبب تسمية السمكة القرش بأسم بهلول





سر الأسم بهلول

ترجع شهرة اسم بهلول فى مصر لسبب غريب، وهو بطء الحركة الشديد المعروف عن قرش الحوت، حيث أنه من الممكن أن يتحرك 2 كيلومتر فى الساعة الواحدة ولا يستخدم جسده الثقيل في السباحة مثل نظرائه، إضافة إلى حجم فمه الكبير فقد يصل قطره إلى 1.5 متر.



لذلك عرف حوت القرش باسم بهلول، لانه يشبه الدلافين المسالمة في طباعها، وعلى الرغم من إقترابه كثيرا من السواحل البحرية، ولكنه لا يسبب أى ضرر للغواصين أو السياح، لذلك يحاول الجميع التقاط الصور معه.



ويسمى الحوت القرش بدولة الإمارات باسم "قط"، وفى دول الخليج باسم "النهم"، أما في باقي الدول فيتم تسميته بكلمات مستوحاه من لون جلده المميز.





ولا تقتصر الأسماء الغريبة لحوت القرش بدول الخليج فقط، فنجد فى آسيا، يطلق على القرش أسماء مستوحاه من النجوم في الليل، وفي المكسيك يسمى بالقرش الحوتى "درانا بابيس" وذلك بسبب تميز لون جلده.



وفى القارة السمراء، وفى دولة كينيا بالتحديد فترتبط تسمية الحوت بأسطورة قديمة، حيث يدعى باسم "بابا شيلنجى"، ويرجع هذا الاسم إلى الأسطورة المرتبطة به فى كينيا، ومضمونها أن الله ألقى شلن وهى عملة أفريقية على ظهر أسماك القرش فتغير لون جلده لنقاط بيضاء.



صورة سمكة قرش ضخمة نفقت في إحدى عربات النقل بعد دخولها شبكة صيد أسماك بمدينة السويس تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت كافية لعمل لفتح تحقيق من قبل وزارة البيئة في هذا الأمر، خاصة وأنها لسمكة قرش نادرة ومهددة بالإنقراض، كما أنها مدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والإتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالإنقراض.يشتهر القرش في مصر غالبا باسم "بهلول"، وفى بعض الأماكن مصرية باسم النمر الصالح، وتختلف الأسماء في كل دول العالم، حيث يشتهر في المدن الساحلية باسم "ريفا"، ولكن الاسم الأكثر إنتشارا فى مصر هو "بهلول".