كله على حساب الشعب التركي.. تسريب يكشف فساد نجلا أردوغان (فيديو)



حيث يتضمن التسريب محادثة صوتية بين إثنين من الأتراك، وهما مصطفى لطفي طوباش رجل أعمال، والأخر هو مدير بنك "البركة ترك"، حيث يخبر أحدهما الآخر أن نجلا الرئيس التركي أردوغان توجها إليه وأخبروه أنهم سيقوموا بشراء سفينة مستعملة بمبلغ 15 مليون دولار، ومنحا الأموال لشراء السفينة.



ليعقب الآخر متسائلا: "ألا يمكن أن يكون هذا الأمر خدعة"، فرد الآخر موضحًا أن والدهما يعرف الأمر، ولا يمكن خداعه، فهو يفهم هذه الأمور، وبارع فيها، وأنه ليس من النوع الذي يمكن خداعه.



عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، تسريب صوتي يكشف شراء نجلا أردوغان سفينة بمبلغ 15 مليون دولار على حساب الشعب التركي.