Advertisements
Advertisements
Advertisements

كله على حساب الشعب التركي.. تسريب يكشف فساد نجلا أردوغان (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، تسريب صوتي يكشف شراء نجلا أردوغان سفينة بمبلغ 15 مليون دولار على حساب الشعب التركي.

حيث يتضمن التسريب محادثة صوتية بين إثنين من الأتراك، وهما مصطفى لطفي طوباش رجل أعمال، والأخر هو مدير بنك "البركة ترك"، حيث يخبر أحدهما الآخر أن نجلا الرئيس التركي أردوغان توجها إليه وأخبروه أنهم سيقوموا بشراء سفينة مستعملة بمبلغ 15 مليون دولار، ومنحا الأموال لشراء السفينة.

ليعقب الآخر متسائلا: "ألا يمكن أن يكون هذا الأمر خدعة"، فرد الآخر موضحًا أن والدهما يعرف الأمر، ولا يمكن خداعه، فهو يفهم هذه الأمور، وبارع فيها، وأنه ليس من النوع الذي يمكن خداعه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجلا اردوغان توك شو الرئيس التركي

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة شديدة اللهجة من ضاحي خلفان لـ"أردوغان" لهذا السبب

تقرير تلفزيوني يكشف خدع إردوغان وصهره لتجنب الفضيحة السياسية (فيديو)

في تسريب صوتي.. فضيحة جديدة لـ"أردوغان" ونجله والتكلفة 25 مليون دولار

أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)

مفاجأة.. أردوغان يتقاضي رشوة من رجال أعمال تركي (فيديو)

"صراعات وسرقة وجنس".. فضائح "الإخوان" عرض مستمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status